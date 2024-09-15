شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة المصري والهلال الليبي فى تمهيدي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يخوض النادي المصري ، تحت القيادة الفنية لمدربه علي ماهر، تحدياً مهماً عندما يحل ضيفاً على الهلال الليبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يبحث النسور الخضر عن نتيجة إيجابية خارج الديار تسهل مهمة الفريق في التأهل إلى دور المجموعات.

طاقم تحكيم مباراة المصري والهلال الليبي

عينت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة المصري ومضيفه فريق الهلال الليبي، ويضم الطاقم كلا من الجابوني تانجوي ميبيامي حكمًا للساحة ومعه مساعد الحكم الأول أبيلميرو مونتينجرو من ساوتومي وبرنسيب ، ومساعد الحكم الثاني أوربن ندونج من الجابون ، فيما يتولى جريج موكاجني مهام الحكم الرابع ، بينما يتولى التشادي جيمين ديمبيلي مهام منسق المباراة ، ويتولى التونسي يسر سعد الله مهام مراقبة التحكيم.

مشوار الهلال الليبي في الكونفدرالية

كان فريق الهلال الليبي تأهل للدور التمهيدي الثاني لملاقاة فريق المصري بعدما نجح في تكرار فوزه على نظيره كيتارا الأوغندي بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب وكذلك الإياب بالدور التمهيدي الأول.

موعد مباراة المصري والهلال الليبي

تقام مباراة المصري والهلال الليبي في تمام الثامنة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية.

المصري ينهي الموسم في المركز الرابع

وتأهل النادي المصري للمشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية بعدما أنهى الموسم الماضي المركز الرابع في المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري، برصيد 55 نقطة، خلف نادي الزمالك صاحب الـ 56 نقطة، وخاض المصري 34 مباراة فاز خلالها في 16 مباراة وتعادل في 7 مواجهات وخسر 11 لقاء آخر، وسجل لاعبو المصري 41 هدفاً واستقبلوا 39.

الصفقات الجديدة تدعم المصري أمام الهلال الليبي

وكانت بعثة النادي المصري، سافرت صباح الخميس الماضي إلى مدينة بنغازي، حيث خاض الفريق 3 تدريبات على ملاعب النجيل الصناعي للاعتياد على ملعب اللقاء، كما حرص علي ماهر المدير الفني للمصري، على ضم الصفقات الخمسة الجديدة، التي تم قيدها أفريقيا في قائمة الفريق وهم، كريم بامبو، محمد هاشم، محمد مخلوف، محمود حمدي، وخالد الغندور، إلى صفوف الفريق للاستعانة بهم في اللقاء المرتقب.

