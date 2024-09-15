الأهلي يُهدي سفير مصر في كينيا علم ودرع النادي

ياسر رشاد - القاهرة - حرص طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس البعثة الحمراء في كينيا ، على توجيه الشكر للسفير المصري في كينيا وطاقم السفارة، مشيدًا بالجهود المبذولة سواء عند استقبال البعثة فور وصولها مساء الجمعة الماضي بمطار نيروبي ومرورًا باستقبال السفير المصري للبعثة في فندق الإقامة، وقيام وفد السفارة بمرافقة الفريق سواء في الفندق أو ملعب التدريب، وتوفير كل ما يلزم لراحة بعثة الأهلي وتلبية احتياجاتها.

وفي ختام الجلسة، أهدى طارق قنديل رئيس البعثة، السفير وائل نصر الدين، سفير مصر في كينيا، درع وعلم وشعار الأهلي، قبل أن يلتقط الجميع الصور التذكارية.

يأتي ذلك على هامش الاستعداد لملاقاة جورماهيا عصر اليوم الأحد في ذهاب دور ال 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.