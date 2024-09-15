حسام المندوه يتحدث عن ميركاتو الزمالك ويؤكد: هناك صفقات اخرى

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث حسام المندوه امين صندوق نادي الزمالك عن ميركاتو الأبيض بعد إبرام صفقات من العيار الثقيل خلال الساعات الماضية لتدعيم صفوف الفريق استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

وتابع:"لما صفقة بتعصلج معانا بنبعت لهم صور الجماهير وهتافاتهم.. ولسه في صفقات جاية وأحمد سليمان مخبيها عنده في البيت".



وأوضح:"الزمالك حصل على ٦٩ مليون جنيها من كهربا، فيما يتبقى ٧ مليون جنيه بشيك مستحق الدفع".



وواصل: "نحن نعرف حجم المشاكل، أي إدارة تُخطط لأي شيء، لكن هناك متغيرات، نحن صرفنا أكثر من مليار و200 مليون جنيه في 10 أشهر، لو نحن كنا غير مستعدين للمشاكل كيف كنا سندبر كل هذه الأموال، ليس حقيقيًا أن الزمالك حصل على قروض بـ 800 مليون جنيه، القروض لم تصل لـ200 مليون".