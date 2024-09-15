تامر عبد الحميد: الزمالك لم يقدم المستوى المطلوب أمام الشرطة الكيني

ياسر رشاد - القاهرة - قال تامر عبد الحميد نجم نادي الزمالك السابق، انه كان يتوقع فوز الفارس الأبيض في مباراة أمس على حساب الشرطة الكيني بنتيجة كبيرة في كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وتابع تامر عبد الحميد خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" قبل المباراة الفارق شاسع بين الزمالك والشرطة الكيني وكنت أتوقع أن الزمالك يستطيع الفوز لنتيجة كبيرة ولكن على أرض الواقع مباراة سيئة جدًا من الزمالك ومستوى يُقلق في بداية الموسم".

وأضاف:" لم نرى جديد في أداء الزمالك، وهناك تغيرات في المراكز لم يكن لها داعي مثل اللعب بعمر جابر في اليسار ومحمد شحاتة في اليمين وكنت أفضل أن يلعب شحاتة في نصف الملعب".

وأكمل :" كنت أتمنى مشاركة أحمد محمود في مركز الظهير الأيمن اليوم بدلًا من اللعب بمحمد شحاتة والاستفادة من الأخير في نصف الملعب".

وأستطرد تامر عبد الحميد:" استغربت من عبدالله السعيد اليوم، في هذا السن ويكون أكثر لاعب يُبذل مجهود، في إحدى الكرات عبدالله السعيد سدد الكرة والحارس أنقذها وعادت بهجمة واعدة أنقذها السعيد من أمام منطقة جزاء الزمالك".

وأختتم:" اللاعبين الكبار اليوم أفضل، لا تشعر بوجود مواهب في الوقت الحالي، لا أرى أحد من الشباب يزاحم لاعب من الكبار في مركزه".