شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة باريس المفتوحة للاسكواش بمشاركة 22 لاعباً مصرياً والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم، الأحد، منافسات بطولة باريس المفتوحة للاسكواش، والتي تقام فى فرنسا خلال الفترة بين 15 إلى 21 سبتمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار، كواحدة من أهم بطولات الاسكواش فى الموسم الجديد 2024-2025.

وتشهد البطولة مشاركة 22 لاعباً ولاعبة من مصر، بواقع 10 لاعبين في منافسات الرجال، و12 لاعبة في منافسات السيدات جاءوا كالتالي:

10 لاعبين في منافسات الرجال وهم: علي فرج، كريم عبد الجواد، علي أبو العنين، يوسف سليمان، مصطفى عسل، محمد الشربيني، مازن هشام، طارق مؤمن، فارس الدسوقي، يوسف إبراهيم.

12 لاعبة في منافسات السيدات وهم: نور الشربيني، مريم متولي، روان العربي، سلمى هاني، زينة ميكيوي، هنا معتز، هانيا الحمامي، فيروز أبو الخير، هنا رمضان، فريدة محمد، ندى عباس، نوران جوهر.

وكان الثنائي المصري نور الشربيني المصنفة العالمية الأولى لسيدات الاسكواش، وعلي فرج المصنف الأول عالمياً للرجال، قد توجا بلقب بطولة باريس التي انطلقت في نسختها الأولى خلال الموسم الماضي.

وقررت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش "PSA" إجراء بعض التعديلات على تصنيف البطولات في الموسم الجديد 2024-2025، والتي تتضمن عدة فئات وهي، البرونزية، الفضية، الذهبية، والبلاتينيوم، حيث تعد الأخيرة هي أعلى فئة بالبطولات.