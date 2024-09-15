شبهة جنائية في حادثة فهد المولد

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت صحيفة المدينة السعودية عن احتمالية وجود شبهة جنائية في حادثة النجم الدولي فهد المولد لاعب فريق الشباب والذي تعرض لحادث أليم بالسقوط من شرفة الدور الثاني بمسكنه في الإمارات.

وأكدت الصحيفة أن صديق شخصي لفهد المولد، قد اكتشف الحادث، بعدما شعر فجأة بعدم وجوده بالمنزل، وبحث عنه في كل مكان داخل المنزل، واكتشف وجوده دون حِراك أسفل شرفة المنزل، فبادر بالاتِّصال بالشرطة فورًا

ويرقد فهد المولد حاليًّا في العناية المركزة بأحد مستشفيات دبي، في حالة حرجة للغاية، بعدما تعرَّض لكسور خطيرة في مناطق مختلفة بالجسم ووجود نزيف داخلي في الرأس.

وتجري السلطات في إمارة دبي تحقيقات موسَّعة لكشف ملابسات الحادث، حيث تمَّ تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالمكان، فضلًا عن استدعاء كل مَن وُجدَ معَ اللاعب، وأخذ أقواله، ومازال الغموض سيِّدَ الموقف، في انتظار بيانٍ رسميٍّ من السلطات المختصة في دبي