«سقط من شرفة منزله».. شرطة دبي تكشف ملابسات حادث اللاعب السعودي فهد المولد

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، أن لاعب كرة القدم السعودي فهد المولد تعرض لحادث، خلال وجوده في إجازة قصيرة في دبي عندما سقط من شرفة منزله بالدور الثاني، حيث أظهرت التحقيقات الأولية أن الحادث وقع أثناء وجوده في الشرفة.

وقالت شرطة دبي في بيان لها إن الحالة الصحية للاعب تحت المراقبة حيث يرقد في العناية المركزة في إحدى مستشفيات دبي، حيث تتواصل جهود الفرق الطبية لتقديم الرعاية اللازمة له.

وأكد البيان أن التحقيقات مستمرة، وسيتم إبلاغ الجهات المختصة بنتائج هذه التحقيقات حال الانتهاء منها.

وفي وقت سابق، علق الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز، رئيس نادي الهلال السعودي السابق، على اتهامه بمحاولة قتل فهد المولد لاعب الشباب، بعد حادث سقوطه من شرفة منزله في الإمارات، الخميس الماضي.

وأعاد "بن مساعد" نشر تغريدة لأحد الجماهير اتهمه فيها بمحاولة قتل فهد المولد، حيث كتب قائلا: "أولًا شفى الله فهد المولد وعافاه، ثانيًا أنا في باريس، ثالثًا لا للمخدرات".

وأوضح رئيس نادي الهلال السابق: "أُرسِل لي أكثر من منشور بصيغ مشابهة، وكلها من فئة معينة فواضح أنها حملة استهداف غبية."