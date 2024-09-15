بسبب لجنة الانضباط.. إعلام: الأهلي يخطر اتحاد الكرة بالانسحاب من كأس السوبر المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن مسئولو النادي الأهلي أخطروا اتحاد الكرة، في سرية تامة، بأن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لن يُشارك في بطولة كأس السوبر المصري، في أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن تُقام بطولة كأس السوبر المصري في الفترة من 17 إلى 20 أكتوبر المقبل بدولة الإمارات، بمشاركة كل من بيراميدز بطل الكأس، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة، بجانب الزمالك صاحب الكارت الذهبي الذي اختارته اللجنة المنظمة للبطولة، وبجانب الأهلي بطل الدوري.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن مسئول رفيع المستوى - رفض ذكر اسمه- قوله إن قرارًا بعدم لعب السوبر المصري جاهز بالفعل، في حال استمر تجاهل اتحاد الكرة ولجانه، وفي مقدمتها لجنة الانضباط، لكل حقوق النادي، وعدم التحقيق وإصدار عقوبات بموجب اللوائح، ضد تعديات وإساءات ضد مسئوليه ولاعبيه.

وقال المصدر إن الأخطر ما صدر ضد جماهير الأهلي من سباب نال من الأمهات والأعراض من لاعب بيراميدز مروان حمدي، بحالة ثبوت بفيديو المباراة الرسمي، واعتذار اللاعب العلني في اليوم التالي.

كما أكد المصدر نفسه، أن النادي الأهلي طلب أكثر من مرة الرد على عدم اتخاذ إجراءات ضد من تطاول وخرق قواعد اللعب النظيف ولم يجد ردًا.

وأضاف أن المستشار القانوني تم استدعائه للجنة الانضباط، لأن شكوى من نادي بيراميدز، قدمت بعدما قدم الأهلي شكاواه ضد لاعبي بيراميدز محمد الشيبي ومروان حمدي، والإداريين الذين حاولوا الاعتداء على اللاعبين والجهاز الفني، عقب خسارة بيراميدز من الأهلي في المباراة الثانية، وذهب المستشار بينما لم يحضر التحقيقات كل من شكاهم الأهلي.

وأشار المصدر إلى أن القرار الوحيد الذي صدر عن لجنة الانضباط، كان ضد لاعب الفريق محمود عبد المنعم "كهربا" في تأويل لفظي بعقوبة 12 مباراة، ومليون جنيه غرامة، وبعدها لم تخرج عقوبات ضد أي ممن أدينوا في أي فرق أو اعتداء على الحكام.

وعن رفض النادي الأهلي اللعب في السوبر المصري، قال المصدر: "كيف نلعب أمام لاعب سب وأهان أعراض وأمهات جماهيرنا، ولم يعاقب؟، ومن يضمن حال وصول بيراميدز للعب أمامنا في مدينة إماراتية شقيقة، وفي وجود عشرات الآلاف من الجماهير الأهلاوية التي بالغبن، كيف ستتصرف."

واختتم المصدر تصريحاته قائلا إن القرار جاهز وسيتخذه الأهلي، بل وسيصعد لأعلي درجة، وصولًا للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".