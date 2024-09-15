شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الزمالك: المجلس الحالي يحاول تغيير الصورة الذهنية عن الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

أكد أحمد سالم أن الزمالك المتحدث الرسمي لنادي الزمالك لم يفكر في تغيير البرتغالي جوزيه جوميز وأن مباراة السوبر الإفريقي ليست فرصة لتقييم موقفه وهذا الكلام سابق لأوانه.

قال خلال تصريحات لبرنامج هاتريك الذي يقدمه الإعلامي محمد المحمودي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "جوميز لا يشعر بمشكلة في خط الدفاع ويعمل بالمتاح دائما ويحاول توظيف اللاعبين، ولكن طلب ضم ظهير أيسر وهو ما دفع الإدارة للتعاقد مع ثنائي في هذا المركز، لو وجدت صفقات بأسعار مناسبة للزمالك سيتم تدعيم الفريق، والزمالك حقق ميركاتو صيفي وميركاتو شتوي بأقل أسعار للاعبين".

كشف أن ممدوح عباس رئيس الزمالك السبق لم يتراجع عن دعم نادي الزمالك، وجميع الأندية المصرية تدعمها رجال أعمال، ودعم نادي الزمالك ماليا حاليا من محبين فقط للنادي.

أوضح أن حسين السيد يعشق الزمالك ويدعم النادي كثيرا، والإدارة السابقة سددت قسطين من غرامة أتشيمبونج، والزمالك مطالب بسداد 172 ألف دولار لـ أتشيمبونج قبل 4 أكتوبر المقبل، وحكم خالد بوطيب من الغرائب والعجائب.

تابع: "الإدارة السابقة أنذرت خالد بوطيب بالغياب في الوقت الذي سمحت له بالسفر إلي الخارج، وما حدث في ملف خالد بوطيب تحايل على القانون، والوضع داخل الزمالك أسوأ مما يتخيل الناس، مشيرا إلى أن الزمالك مدين لجميع الاتحادات الرياضية بمبالغ كبيرة".

أردف: "مجلس الزمالك تفاجئ بقضايا جديدة لم يكن على علم بها، وخزينة الزمالك تكبدت حوالي 6 ملايين دولار لفتح القيد بسبب الغرامات، والإدارة السابقة أبرمت تعاقدات للزمالك فوق قدراته المالية".

شدد: "80% من أخبار الزمالك التي تنشر من وحي الخيال، ومصلحة الزمالك بالنسبة لي أهم من السبق الصحفي ، متابعا: "الزمالك لعب بطاقم مؤقت وهناك طاقم جديد لمباراة السوبر والموسم الجديد، والزمالك يمتلك قائمة قوية".

استرسل: "جوميز يجيد التعامل مع كافة المواقف ويعمل وفق الامكانيات المتاحة، إدارة الزمالك تكبدت 900 مليون جنيه في الفترة السابقة، ونجحت في العديد من الملفات خلال الفترة الماضية، والمعلن كان يخشي التعامل مع نادي الزمالك في السابق، كما أن الصورة الذهنية عن نادي الزمالك أنه بتاع مشاكل، مجلس الإدارة الحالي يسعي لتغيير الصورة الذهنية عن الزمالك، ومنظومة الكرة في مصر تحتاج إعادة نظر في العوائد المالية