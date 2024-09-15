شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواصل منافسات بطولة محمود صالح بملاعب مدينة نصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تستكمل اليوم، الأحد، منافسات بطولة الراحل محمود صالح، نجم الأهلي الأسبق، التي تنظمها أكاديمية الأهلي تخليدًا لذكراه، وتقام خلال الفترة من 13 حتى 20 سبتمبر الجاري.

تقام البطولة بمشاركة 16 أكاديمية، بنظام الدوري من دور واحد، وتشمل 6 مسابقات (2012-2013-2014-2015-2016-2017).

وتقام البطولة بمشاركة أكاديمية وفرق براعم الأهلي بجانب كل من: «تشامبيون ريد سي» و«سموحة» و«كايرو ستار» و«حور» و«اتحاد الأشراف» و«بلاي ميكر» و«سيتي» و«إتش سي» و«بصري» و«كابيتانو» و«الزهراء» و«الكيان» و«إم تي فيوتشر» و«أكسفورد» و«الكداية».

وتستضيف ملاعب أكاديمية الأهلي بمدينة نصر جميع مباريات البطولة.

وتنظم أكاديمية الأهلي بطولة الأكاديميات للموسم الثالث على التوالي، وتحمل هذه المرة اسم الراحل محمود صالح نجم الأهلي الأسبق.

وتهدف بطولة أكاديمية الأهلي إلى إكساب اللاعبين المزيد من الخبرات، من خلال الاحتكاك بمستويات مختلفة، وكذلك تسليط الضوء على المواهب المميزة ومنحهم الفرصة لإبراز مهاراتهم خلال مباريات البطولة.