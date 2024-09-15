شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الزمالك: ملف بوبيندزا بالشؤون القانونية.. وصفقات أخرى فى الطريق والان مع تفاصيل الخبر

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك أن ملف المهاجم الحابوني بوبيندزا يتم دراسته حاليا في الشؤون القانونية للنادي الأبيض، مشددا على أن الإجراءات كانت سليمة في التعاقد مع اللاعب.

قال سالم، في تصريحات لبرنامج هاتريك الذي يقدمه الإعلامي محمد المحمودي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: " بظهور الملف القانوني ستظهر الحقيقة للجميع وكل أوراق الزمالك سليمة في هذا الملف والنادي سلك كل الطرق الشرعية حتى حصل على البطاقة الدولية للاعب".

أوضح: " خلال أيام سُيظهر الزمالك كل أوراقه في قضية بوبيندزا وقد تكون القضية النظر فيها طويل داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا خلال ولكن الأهم هو التأكيد على أن أوراق الزمالك سليمة في القضية وتعاقد مع اللاعب بشكل قانوني وفي النهاية يحصل النادي على حقه".

أوضح ان النادي لا يزال يعاني من أزمة مالية في الوقت الحالي، مؤكدا أن الزمالك لم ينته من ملف الصفقات الصيفية حتى الآن وهناك تدعيمات أخرى جار العمل على الانتهاء منها".

وشدد على أن هناك جلسة مع أحمد مصطفى زيزو ستتم قبل يناير المقبل لتجديد عقده مع النادي وسيتم تقديم عرضا مرضيا للاعب من أجل البقاء في القلعة البيضاء، كاشفا أن هناك صعوبات كثيرة في المفاوضات مع اللاعبين المحليين لأن الأندية تطلب أرقاما تعجيزية نظير التخلي عن لاعبيها والأرقام عالية للغاية.

استطرد: "الإمكانيات المالية للزمالك تحجبره على التعاقد مع اللاعبين الجدد بنظام الإعارة مع وضع أحقية البيع كما حدث مع محمد شحاتة، وأيمن الشريعي رئيس نادي إنبي لديه استراتيجية في تسويق لاعبيه خارجيا من خلال الإعارة، كما حدث في صفقتي زياد كمال ومحمد حمدي".