شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمدي: الزمالك فاوضني من الموسم الماضي.. ولا أخشى الضغوط والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمد حمدي، المنضم حديثًا لصفوف الزمالك قادمًا من إنبي، أن مسئولي القلعة البيضاء بدأوا معه المفاوضات منذ العام الماضي.

قال خلال لقاء لبرنامج "زملكاوي" عبر شاشة قناة الزمالك:" تليت عدة عروض احترافية في أوروبا منها الدوريين البرتغالي والروسي، ولكني فضلت التواجد في الزمالك".

استطرد: "إنبي هو بيتي واستمريت داخل صفوفه لمدة 8 سنوات ولكن أعلم تمامًا فارق الجماهيرية بينه وبين الزمالك، ولا أخشى اللعب تحت ضغط، بل على العكس أرى أنه أمر محفز لي لتقديم أفضل ما لدي".

أوضح أنه واحد من عشاق محمود شيكابالا، قائد الزمالك وأتعلم من شيكابالا الكثير وسعيد أني ألعب بقدمي اليسرى مثله". واصل:" انضميت لمعسكر منتخب مصر الأول في ولاية فيتوريا والنجم محمد صلاح نصحني بعدم اللعب تحت ضغط، ولعبت مع جميع المنتحبات العمرية وشاركت مع منتخب مصر الأولمبي تحت قيادة ميكالي".

أشار محمد حمدي، أنه يجيد اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب، موضحا:" أشعر بالارتياحية في مركز الظهير الأيسر ولكني أجيد أيضًا في وسط الملعب وبعض المراكز الهجومية".

أضاف: "طموحاتي مع الزمالك ليس لها حدود وأتمنى التتويج مع الفريق بجميع الألقاب مع الفريق، وأول مدرب قام بتصعيدي للفريق الأول في انبي كان حلمي طولان، وأنا في الثامنة عشر من عمري.