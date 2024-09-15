لاعب الزمالك يثير الجدل بعد نشره فيديو لهدف وسام أبو علي بقميص الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر لاعب الزمالك، سامسون أكينيولا، مقطع فيديو عبر خاصية "الستوري" على حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام" لوسام أبو علي مهاجم الأهلي.

وشهد مقطع الفيديو تسجيل وسام أبو علي هدف مع الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023/24 ضد فريق مازيمبي الكونغولي.

وحرص "الخليج 365" على التأكد من مصدر الفيديو، وتبين أن هذا مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يستطلع فيه الرأي عن أي هدف أفضل، وسام أبو علي في مرمى مازيمبي، أم سامسون ضد دريمز؟.

وشهد الفيديو مقطعين الأول لوسام أبو علي والثاني لسامسون، وأعاد لاعب الزمالك نشره مباشرة، لكن خاصية "الستوري" تعرض فقط أول 30 ثانية، وهو الجزء الخاص بمهاجم الأهلي، لذلك أثار هذا الفيديو الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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