"بحضور عمر خيرت".. تفاصيل مؤتمر الأهلي الصحفي مع إحدى شركات الذكاء الاصطناعي

محمد اسماعيل - القاهرة - مراسل - الخليج 365:

يقيم النادي الأهلي مؤتمرا صحفيا يوم الإثنين المقبل، مع إحدى شركات الذكاء الاصطناعي.

وكشف مصدر "لمصراوي" أن المؤتمر سيقام في المتحف المصري الكبير.

وقال المصدر إن الهدف من المؤتمر هو بحث طرق الاستفادة من الذكاء الإصطناعي في مجال الطب الرياضي وطرق التغذية السليمة للاعبين والوقاية من الإصابات والتأهيل السريع من الإصابات.

وأوضح المصدر أن الحفل سيشهد حضور شخصيات سياسية بارزة في هذا المجال وتم توجيه الدعوة لهم من جانب الشركة، بالإضافة إلى الموسيقار عمر خيرت.

الجدير بالذكر أن الأهلي يواجه منافسه جورماهيا الكيني غدا الأحد، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

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