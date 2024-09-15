"ليس للسماوي فروع أخرى".. غزل المحلة ينشر صورة قميص الفريق ويعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

ظهر نادي الزمالك في مباراة الشرطة الكيني التي أقيمت اليوم السبت، بقميص جديد لأول مرة.

وجاء لون القميص "سماوي" مشابه لنادي غزل المحلة، فيما ارتدى حارس المرمى محمد صبحي قميص "وردي" اللون.

ونشر الحساب الرسمي لنادي غزل المحلة عبر منصة "فيسبوك" صورة للفريق بالقميص الأساسي، وألمح: "احذروا التقليد، ليس للسماوي فروع أخرى".

وفاز نادي الزمالك على نظيره الشرطة الكيني بهدف نظيف، ضمن مواجهات ذهاب دوري الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب يوم الجمعة المقبل الموافق 20 سبتمبر، في تمام الساعة الثامنة مساء في القاهرة.

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