خليل البلوشي يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث قطار الزقازيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حرص المعلق العماني خليل البلوشي، على تقديم واجب العزاء إلى كل أسر ضحايا القطارين، في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وكتب البلوشي عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً: "خالص العزاء والمواساة، لأسرة ضحايا قطارين الكوبري الجديد بمحافظة الزقازيق بمصر".

وأضاف: "قلوبنا مع أهلنا في الزقازيق الرحمة للشهداء، والشفاء العاجل للمصابين".

وشهدت مدينة الزقازيق، حادث مروع اليوم السبت الموافق 14 سبتمبر الجاري، بعد تصادم قطارين بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، مما أدي إلى وجود العديد من الضحايا ما بين مصابين ووفيات.

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