طبيب الزمالك يكشف موقف شحاتة من مباراة الشرطة الكيني وتطورات حالة ثلاثي الأبيض

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق نادي الزمالك، عن موقف محمد شحاتة من مباراة الإياب أمام الشرطة الكيني، وتطورات حالة ثلاثي الابيض.

وتعرض محمد شحاتة لاعب الزمالك للإصابة خلال مباراة الشرطة الكيني بذهاب دور الـ32 بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفاز الأبيض على نظيره الشرطة الكيني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات ذهاب دور الـ32، أحرزه عبدالله السعيد.

وقال أسامة خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج “زملكاوي” على شاشة قناة الزمالك: “محمد شحاتة أصيب بشد عضلي في السمانة وكان يحتاج للتغيير وبإذن الله سيشارك المباراة القادمة”.

وأضاف طبيب الأبيض: “محمود حمدي الونش في آخر مرحلة من التأهيل وسوف يسافر لزيارة الجراح لتحديد موعد عودته للمباريات، فيما يخوض محمد عبدالشافي فترة التأهيل الثالثة”.

وعن أحمد حمدي أوضح: “اللاعب لا يزال في أول مراحل التأهيل ونتابع حالته مع الأطباء في مركز التأهيل بصفة يومية”.

واختتم: “أثق بقدرة فريق الزمالك على تكرار فوزه على الشرطة الكيني في لقاء القاهرة والتأهل إلى مجموعات الكونفدرالية”.