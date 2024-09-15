محمد سيماكان يغادر مع بعثة النصر السعودي إلى العراق

ياسر رشاد - القاهرة - تأكد تواجد النجم الفرنسي محمد سيماكان لاعب فريق النصر السعودي مع بعثة الفريق المغادرة إلى العراق استعدادًا لمواجهة الشرطة في إطار منافسات دوري أبطال آسيا.

وأكدت الفحوصات الطبية أن إصابة محمد سيماكان عضلية بسيطة ولن تعوقه من التواجد في قائمة النصر لمواجهة الشرطة العراقي والمشاركة في اللقاء.

يستعد فريق النصر السعودي لمواجهة الشرطة العراقي والتي ستجمع بينهما على ملعب المدينة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة.

ويدخل فريق النصر المباراة بقيادة المدرب لويس كاسترو وعينه على الفوز، حيث أنها تحمل الفرصة الأخيرة للدوري البرتغالي الذي يراوده شبه الإقالة من النادي بسبب سوء نتائج الفريق.

موعد مباراة النصر والشرطة العراقي والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة النصر ضد الشرطة يوم الاثنين المقبل الموافق 16 سبتمبر الجاري، حيث ستنطلق في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستنقل عبر قناة SSC السعودية الرياضية الحاصلة على حقوق بث تصفيات آسيا.

وكان النصر قد تعادل بشق الأنفس مع الأهلي في مباراة الكلاسيكو التي جمعت بينهما أمس على ملعب الأول بارك، لحساب الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين.