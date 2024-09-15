منتخب الكراسي المتحركة يفوز على امريكا.. وديا

ياسر رشاد - القاهرة - فاز منتخب كرة اليد للكراسى المتحركة ( ٢ / صفر ) على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية وديا ، فى اللقاء الذى اقيم بينهما اليوم فى مجمع صالات د.حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر ، وذلك فى إطار الاستعدادات الأخيرة لمنتخب الفراعنة لخوض منافسات بطولة العالم للكراسي المتحركةالتي تستضيفها مصر ، خلال الفترة من ١٥ والي ٢٢ سبتمبر الجاري على صالة د. حسن مصطفى.

وقد أسفرت قرعة البطولة عن لعب المنتخب المصري في المجموعة الثانية بجوار كلًا من: “الهند، البرتغال، وتشيلي“.

وتعد هذه النسخة الثانية من البطولة، حيث أقيمت النسخة الأولى لبطولة العالم للكراسي المتحركة في مصر 2022، وحصل المنتخب المصري على المركز الثاني والميدالية الفضية.

ويشارك في البطولة 8 منتخبات من مختلف دول العالم وهم: “مصر، البرازيل، اليابان، فرنسا، أمريكا، الهند، البرتغال، وشيلي“.