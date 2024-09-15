محمد فاروق: الزمالك يطالب بوبيندزا بتعويض ٥ مليون دولار

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي محمد فاروق تطورات ملاحقة نادي الزمالك المهاجم الجابوني بوبيندزا بعد انتقاله إلى رابيد بوخارست الروماني، رغم حصول الزمالك على البطاقة الدولية.



وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" الإدارة القانونية في نادي الزمالك تعكف على تجهيز ملف كامل بالأوراق والمستندات الرسمية التي تثبت صحة موقف الزمالك في التعاقد مع المهاجم الجابوني بوبيندزا" .

وأشار إلى أن نادي الزمالك سيطلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمعاقبة المهاجم الجابوني بوبيندزا وناديه الجديد بوخارست الروماني والمطالبة بتعويض مالي كبير يصل إلى ٥ مليون دولار.