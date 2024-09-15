صلاح سليمان: جوميز ارتكب أخطاء وعبدالله السعيد يقدم أداء كبير منذ انضمامه للزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث صلاح سليمان نجم الزمالك السابق عن أداء فريق الزمالك اليوم أمام الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأضاف سليمان خلال تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:" جوميز اليوم ارتكب بعض الأخطاء في تشكيل مباراة الشرطة الكيني ببطولة الكونفدرالية.

وواصل:" شكل الزمالك طبيعي بعد توقف طويل، والفترة الماضية انتقالية والكرة الحديثة تعتمد على الحالة البدنية العالية والفريق اليوم لم يكن بدنياً بشكل جيد باستثناء عبدالله السعيد".

وأضاف:" عبد الله السعيد يقدم أداء كبير منذ انضمامه لنادي الزمالك، الجميع يرى أنه يجب أن يسجل الأهداف ولكن اللاعب يشارك في مراكز متأخرة بأدوار فنية مهمة.

وأكمل:" من الطبيعي أن يشعر الجمهور بالقلق ولكن ليس من الطبيعي أن يكون جميع اللاعبين في حالة سيئة باستثناء الثلاثي عبدالله السعيد وحمزة المثلوثي وفي بعض الأحيان مصطفى شلبي.

وأتم حديثه قائلا: الفريق البطل يعرف جيدا كيف يمر بمثل هذه المواقف، ويعرف جيداً كيف يفوز مهما كان الشكل الفني.