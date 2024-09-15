مجاهد: علامة استفهام حول عدم مشاركة حسام أشرف أمام الشرطة الكيني

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أمير عزمي مجاهد نجم فريق الزمالك السابق أن حسام أشرف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك يستحق الحصول على فرصة كاملة مع القلعة البيضاء في الموسم الحالي.

وقال أمير عزمي مجاهد نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" هناك علامة استفهام حول عدم مشاركة حسام أشرف أمام الشرطة الكيني فهو من هدافين الدوري الممتاز في الموسم الماضي ويجب أن يحصل على فرصة ".



وتابع:" ناصر منسي مهاجم فريق الزمالك حصل على أكثر من فرصة مع الفريق في الموسم الماضي ويجب أن يحصل لاعب غيره على نفس الفرصة ".