مجاهد: الزمالك حقق الهدف المطلوب في مباراة الشرطة الكيني

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أمير عزمي مجاهد نجم فريق الزمالك السابق أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض حقق المطلوب من مباراة الشرطة الكيني في ضربة البداية ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال أمير عزمي مجاهد نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" فريق الزمالك حقق المطلوب من مباراة الشرطة الكيني على الرغم من الظروف والأجواء التي أقيمت فيها المباراة في كينيا ".

وتابع:"الزمالك أمامه وقت لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها في مباراة الذهاب أمام الشرطة الكيني قبل مباراة العودة في القاهرة ".