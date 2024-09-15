صلاح سليمان: لا يصح ما يحدث مع عبد المجيد.. ودونجا أدائه صفر

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث صلاح سليمان نجم الزمالك السابق عن تغييرات البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الأبيض اليوم أمام الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأضاف سليمان خلال تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:" تغييرات جوميز غير صحيحة، شيكابالا لا يدافع، وعبدالله السعيد له مجهود بدني معين.

وواصل:" جوميز يصمم على اللعب من أسفل الملعب، ولا يصح لأي حارس أن يعنف المدافع الذي أمامه، وما يحدث مع حسام عبد المجيد غير جيد من زملائه".

وأضاف:" بيراميدز قدم مباراة كبيرة أمام الجيش الرواندي، وأوباما صفقة جيدة جدا للفريق الأزرق وكان لا يجب أن يرحل عن صفوف الزمالك".

وأتم حديثه قائلا: نبيل عماد دونجا اليوم أمام الشرطة الكيني لا يستحق أي درجة، أدائه صفر، بالرغم من ظهوره بشكل جيد الموسم الماضي".