كولر يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة جورماهيا الكيني

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد النادي الأهلي حالة من التأهب خلال الساعات الأخيرة بشأن استعدادات الفريق لمواجهة جورماهيا الكيني في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال الإعلامي الرياضي الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" كولر والجهاز المعاون استقروا بنسبة ٩٥% على تشكيل الأهلي لمباراة جورماهيا".

وتابع الغندور :" هناك استقرار على تسع لاعبين من التشكيل وهناك اختلاف على مركزين وهم الظهير الأيسر والجناح".

وأضاف:" بالنسبة للظهير الأيسر يحي عطية الله، هو الأقرب للدخول كأساسي في تشكيل الفريق، ولكن هناك تفكير من جانب كولر في الدفع بخالد عبدالفتاح لأسباب عديدة أهمها أن الوافد الجديد لم ينسجم بعد مع زملائه في الفريق، بجانب أن يحي عطية الله يعمل على خسارة وزنه خلال الفترة الأخيرة".

وأكمل:" أما عن مركز الجناح، فهناك تفكير في الدفع برضا سليم أو بيرسي تاو بجانب حسين الشحات الذي ضمن مشاركته بشكل أساسي".

وأختتم :" تشكيل الأهلي لمباراة جورماهيا الكيني أقرب أن يكون محمد الشناوي .. محمد هاني .. رامي ربيعة ... ياسر إبراهيم .... يحي عطية الله (خالد عبدالفتاح ).. أكرم توفيق... مروان عطية... إمام عاشور .. حسين الشحات... رضا سليم (بيرسي تاو) .. وسام أبو علي.