إعلامي يكشف قيمة عقد طاهر محمد طاهر الجديد مع الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد فاروق أن النادي الأهلي حسم تجديد عقد طاهر محمد طاهر جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر في الفترة المقبلة بعد قرار استمراره مع القلعة الحمراء.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" طاهر محمد طاهر اتفق مع النادي الأهلي على التجديد لمدة 3 سنوات بقيمة 30 مليون جنيه بما يعادل 10 مليون في الموسم الواحد".

وتابع:" طاهر محمد طاهر جناح فريق الأهلي كان قريب من الانتقال إلى نادي زد في الموسم المقبل عن طريق البيع النهائي بسبب رفض كولر استمراره قبل أن يقرر تجديد عقده مع القلعة الحمراء".