شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 14-9-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 14-9-2024 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها أقيم اليوم السبت الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وجورماهيا الكيني.

الأهلي بزيه التقليدي أمام جورماهيا غدا.. وأصحاب الأرض بالأخضر

أقيم اليوم السبت الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وجورماهيا الكيني ، للاتفاق على كافة الترتيبات التنظيمية الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين في الثالثة عصر غد الأحد.

الزمالك يخوض أول مباراتين على أرضه بالكونفدرالية بدون جمهور

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أول مباراتين على أرضه ببطولة الكونفدرالية الأفريقية بدون حضور جماهيرى، بسبب العقوبة.

محمد سمير مدافع طلائع الجيش ينتقل إلى إنبى لمدة 4 مواسم

أعلن نادي إنــبى تعاقده مع المدافع محمد سمير مدافع طلائع الجيش في صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم قادمة.

الأهلي يعود إلى فندق الإقامة بنيروبي بعد خوض المران الرئيسي في كينيا.. صور

عاد فريق الأهلي إلى فندق الإقامة عقب الانتهاء من خوض المران الرئيسي في مدينة نيروبي الكينية، استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني غدا، الأحد.

بيراميدز ينتزع تعادلا مثيرا 1 - 1 أمام الجيش الرواندى فى ذهاب دور الـ32 بدورى الأبطال

انتهت مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز التى أقيمت باستاد أماهورو في كيجالي، فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا ، بالتعادل 1-1.

إصابة محمد شحاتة بشد فى السمانة مع الزمالك أمام الشرطة الكينى

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حجم إصابة محمد شحاتة لاعب الأبيض والتي تعرض لها في مباراة الشرطة الكيني.

جوميز: الزمالك أقوى من الموسم الماضى والأهم الفوز على الشرطة الكينى

أعرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن ارتياحه بعد الفوز على الشرطة الكيني بهدف دون رد.

وسام أبو علي يقود هجوم الأهلي أمام جورماهيا.. وكهربا بديلا

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على الدفع بالفلسطينى وسام أبو علي فى قيادة هجوم المارد الأحمر بمباراة جورماهيا الكينى، على أن يتواجد محمود عبد المنعم كهربا على دكة البدلاء.

زد يحصل على خدمات رأفت خليل ومحمد أشرف من الأهلي على سبيل البيع النهائي

نجح مسئولو نادي زد في تحويل صفقة استعارة ثنائي الأهلي رأفت خليل ومحمد أشرف من إعارة لمدة موسمين متبقي منها موسم، إلى شراء نهائي، بعد الاتفاق مع مسئولي القلعة الحمراء على الحصول على مقابل مالي نظير شراء الثنائي.

أون تايم سبورتس تنقل مباراة المصري والهلال الليبي فى الكونفدرالية غداً

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة المصري والهلال الليبي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في اللقاء الذي يجمع الفريقين غداً، الأحد.

المصري بالزي الأساسي فى مواجهة الهلال الليبي بذهاب الكونفدرالية.. صور

عقد الاجتماع الفني لمباراة المصري والهلال الليبي بالكونفدرالية، اليوم، وأسفر عن ارتداء النادي المصري الزي الرسمي "الأخضر" فى مواجهة مُضيفه الليبي.