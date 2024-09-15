شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 14-9-2024 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها أقيم اليوم السبت الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وجورماهيا الكيني.

الأهلي بزيه التقليدي أمام جورماهيا غدا.. وأصحاب الأرض بالأخضر

أقيم اليوم السبت الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وجورماهيا الكيني ، للاتفاق على كافة الترتيبات التنظيمية الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين في الثالثة عصر غد الأحد.

الزمالك يخوض أول مباراتين على أرضه بالكونفدرالية بدون جمهور

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أول مباراتين على أرضه ببطولة الكونفدرالية الأفريقية بدون حضور جماهيرى، بسبب العقوبة.

أبو جبل يعود للقاهرة بعد التأهيل من الرباط الصليبى

يعود محمد أبو جبل، حارس مرمى فريق البنك الاهلى ومنتخب مصر، إلى القاهرة خلال الساعات القادمة قادما من دبى، بعد خوض فترة تأهيل من إصابة الرباط الصليبى.

الزمالك يهزم الشرطة الكينى 1 / 0 ويضع قدما فى دور المجموعات بالكونفدرالية

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على الشرطة الكينى بهدف دون رد أحرزه عبد الله السعيد فى الدقيقة 45 من أحداث الشوط الأول فى اللقاء الذى أقيم باستاد نيايو الوطنى.

مصر ضمن المجموعة الأولى ببطولة العالم لرجال الطائرة 2025

أجريت اليوم، السبت، قرعة بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال للمنتخبات 2025 والتي تقام بالفلبين فى الفترة من 12 إلى 28 سبتمبر 2025.

وسام أبو علي يقود هجوم الأهلي أمام جورماهيا.. وكهربا بديلا

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على الدفع بالفلسطينى وسام أبو علي فى قيادة هجوم المارد الأحمر بمباراة جورماهيا الكينى.

لجنة أوضاع اللاعبين بالفيفا ترفض دعوى فيتوريا لمطالبة اتحاد الكرة بكامل عقده

رفضت لجنة اوضاع اللاعبين بالفيفا قبول دعوى فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر، والتي طالب فيها الاتحاد المصري بكامل عقده والبالغ قيمته 4 مليون يورو والتي كانت امام قاض اسباني.