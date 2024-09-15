الارشيف / اخبار الرياضه

تسليم الكئوس والميداليات على الفرق الفائزة في المصارعة الحرة والروماني

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/13
  • 2/13
  • 3/13
  • 4/13
  • 5/13
  • 6/13
  • 7/13
  • 8/13
  • 9/13
  • 10/13
  • 11/13
  • 12/13
  • 13/13

شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم الكئوس والميداليات على الفرق الفائزة في المصارعة الحرة والروماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب - ياسمين يحيي

السبت، 14 سبتمبر 2024 11:25 م

هنأ المحاسب محمد عثمان هارون رئيس الاتحاد المصري الفرق الفائزة بالمراكز الأول في مسابقة المصارعة الحرة والروماني، كما هنأ كافة المشاركين الذين لم يحالفهم الحظ علي جهدهم في تحقيق منافسة شريفة بين لاعبي الشركات وتمتعهم بالروح من أجل رفع شأن بين العاملين في مواقع الإنتاج.

واكد د. احمد اسماعيل نائب رئيس اتحاد الشركات ومدير البطولة أن مسابقة المصارعة تأتي  ضمن فعاليات بطولة الشركات رقم 57 والتي تقام علي ملاعب المدينة الرياضية ببورسعيد تحت رعاية د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وإشراف د. اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقد تم تكليف اللواء أشرف عمارة سكرتير عام منطقة القناة بتسليم الفرق الفائزة الكئوس والميداليات بحضور اللواء يحيي زكريا مقرر مسابقات المصارعة و وائل عبده عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وأعلن اللواء يحيي ذكريا مقرر المسابقة اسماء الفرق الفائزة، ففي مسابقة المصارعة الروماني ٣٥ سنة فازت هيئة البريد بالمركز الأول وايسترن كومباني الثاني والسكر والصناعات الثالث وسيد للأدوية الرابع ومصنع ٩٩ الخامس.

وفي مسابقة المصارعة الروماني ٤٥ سنه فاز مصنع ٢٠٠ الحربي بالمركز الأول وايسترن كومباني الثاني وغزل المحلة الثالث وغزل شبين الرابع والسكر والصناعات الخامس والعربية للشحن السادس والنصر للمسبوكات السابع.

وفي مسابقة المصارعة الحرة عمومي فاز فريق مصر للأسواق الحرة بالمركز الأول وايسترن كومباني الثاني والسكر والصناعات الثالث، وفي مسابقة المصارعة الروماني عمومي فازت ايسترن كومباني بالمركز الأول والسكر والصناعات الثاني ومصر للأسواق الثالث والقاهرة للأدوية الرابع وكاترون بنها الخامس والتمساح السادس.

0c96c052-2160-4ab2-b68a-65c9c08259a0

 

 

2aee6aad-d3d3-4b41-8c73-6468e44f389c

 

 

2b53b3e4-4e8d-41e5-8aff-d7827cdcc18f

 

 

629e00d2-e609-4cd1-a752-453530f23f5c (1)

 

 

629e00d2-e609-4cd1-a752-453530f23f5c (2)

 

 

629e00d2-e609-4cd1-a752-453530f23f5c

 

 

24272536-7c2f-4298-b35a-be4707df2687

 

 

acce94ad-05ff-4f8f-b8ef-6e5a20c1ad19

 

 

b90bb356-c0e8-4c1d-8f02-83894b6983db

 

 

c625a6ed-014b-4dd7-8b12-343cbb1ab743

 

 

c761b864-a299-47df-84a6-b6886aa33abe

 

 

cab861ff-6b7e-44f1-adcf-ca993fc82eef

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا