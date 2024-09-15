شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حضور بعثة الأهلي مأدبة عشاء بمنزل سفير مصر في كينيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حرص طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وبرفقته سمير عدلي المدير الإداري، والوفد الإعلامي المرافق لبعثة الأهلي في العاصمة الكينية نيروبي، مساء اليوم على تلبية دعوة السفير وائل نصر الدين عطية، سفير مصر بكينيا، على مأدبة عشاء بمنزله، وذلك على هامش مباراة الأهلي وجورماهيا التي تقام غدًا الأحد في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وخلال اللقاء دار حوار عن ذكريات الأهلي وجولاته في إفريقيا ونجوم الفريق على مر العصور، حيث أثنى السفير المصري على التنظيم المثالي لبعثة الأهلي، مؤكدًا أن هذا ليس غريبًا على فريق بحجم وتاريخ النادي وبطولاته على المستويين المحلي والقاري.

كما حرص طارق قنديل على توجيه الشكر للسفير المصري في كينيا وطاقم السفارة، مشيدًا بالجهود المبذولة سواء عند استقبال البعثة فور وصولها مساء الجمعة الماضي بمطار نيروبي ومرورًا باستقبال السفير المصري للبعثة في فندق الإقامة، وقيام وفد السفارة بمرافقة الفريق سواء في الفندق أو ملعب التدريب، وتوفير كل ما يلزم لراحة بعثة الأهلي وتلبية احتياجاتها.

وفي ختام الجلسة، أهدى طارق قنديل رئيس البعثة، السفير وائل نصر الدين، سفير مصر في كينيا، درع وعلم وشعار الأهلي، قبل أن يلتقط الجميع الصور التذكارية.



السفير يتسلم درع الأهلي



تبادل الدروع



تحية طارق قنديل للسفير



صورة تذكارية لمسئولي السافرة المصرية مع بعثة الأهلي