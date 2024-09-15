شكرا لقرائتكم خبر عن "كاف" يوافق على طلب المصرى فى لقاء الهلال الليبى من أجل إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

أخطرت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف "، الجهاز الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة محمود جابر، بالموافقة على الوقوف دقيقة حداد - قبل انطلاق مباراة الغد بين الهلال الليبي والمصري - على فقيد الرياضة المصرية إيهاب جلال، وذلك بناء على الطلب المقدم من إدارة المصري خلال الاجتماع الفني للمباراة الذي أقيم ظهر اليوم ببنغازي.

ويختتم فريق الكرة الأول بالنادي المصري استعداداته اليوم، السبت، لمواجهة الهلال الليبي، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها فى الثامنة مساء غد، الأحد، على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي.

ويخوض المصري مرانه اليوم على ملعب شهداء بنينا بمدينة بني غازي، وحصلت قناة الوسط الليبية على حقوق بث مباراة المصري والهلال الليبي في الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية، وجاء تردد القناة على القمر الصناعي كالتالي: 11095h27500.

ويترأس بعثة المصري محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي المصري والمشرف على الفريق الأول، فيما تضم البعثة 38 فردًا من بينهم 23 لاعب هم القوام الأساسي للفريق بالإضافة للجهاز الفني بقيادة علي ماهر وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات.