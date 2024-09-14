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«هناك زئير أسد يدوي في العاصمة».. الزمالك يعلن رسميا تعاقده مع السنغالي سيدي نداي

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الشارقة - اميمة ياسر -   

أعلن نادي الزمالك، مساء السبت، عن التعاقد مع السنغالي سيدي نداي مهاجم فريق جيدياوايي السنغالي لمدة 4 مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتبت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك بموقع "فيس بوك": "يبدو أن هناك زئير أسد يدوي في العاصمة .. سيدي نداي زملكاوي ".

وكان سيدى نداي قد اجتاز الكشف الطبي خلال الساعات القليلة الماضية بعد وصوله إلى القاهرة مساء يوم الأحد الماضي.

ومن المقرر أن يتم قيد نداي تحت السن خاصة وأنه مواليد 2005.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز رحب بالتعاقد مع اللاعب بعد متابعته في الفترة الماضية.

وكان الزمالك قد نجح في حسم التعاقد مع 5 صفقات وهم: عمر فرج وبن تايج وكونراد ميشالاك ومحمد حمدي وسيدي نداي .. مع عودة الثنائي حسام أشرف وأحمد محمود من الإعارة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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