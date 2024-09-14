شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعود إلى فندق الإقامة بنيروبي بعد خوض المران الرئيسي في كينيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

عاد فريق الأهلي إلى فندق الإقامة عقب الانتهاء من خوض المران الرئيسي في مدينة نيروبي الكينية، استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني غدا، الأحد، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداده لمباراة جورماهيا التي تقام غدا، الأحد، فى الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا.

وخاض الأهلي مرانه الختامي والوحيد فى كينيا على ملعب فريق الشرطة، وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

كما أدى لاعبو الأهلي فقرات متنوعة، بدأت بإجراء عمليات الإحماء وجزء بدني قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

واستبعد السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى 10 لاعبين من رحلة فريقه المتوجهة لنيروبى لمواجهة جورماهيا الكينى وهم أشرف داري للإصابة ومصطفى مخلوف وكريم الدبيس لوجهة نظر فنية بجانب السباعى كريم فؤاد، وعلى معلول و عمر الساعى وأحمد عابدين ويوسف عبدالحفيظ ‏وسمير محمد ومصطفى أبو الخير بسبب عدم القيد أفريقيا.

وقام الأهلي بقيد عمر الساعي بعد يوم 31 أغسطس الماضي والذي كان أخر موعد للقيد في القائمة الأولى ثم قام النادي بقيد الرباعي الشاب ، أحمد عابدين ويوسف عبدالحفيظ ‏وسمير محمد ومصطفى أبو الخير ليغيب هذا الخماسي عن دور الـ32 لدوري الأبطال وسيكون من حقه المشاركة مع الفريق ابتداءً من دور المجموعات.

واستبعد الأهلي من القائمة الأفريقية الثنائي علي معلول وكريم فؤاد للإصابة حيث أجرى الأول جراحة في وتر أكيلس خلال مايو الماضي بالقاهرة فيما أجرى الثاني جراحة الرباط الصليبي قبل أيام بألمانيا.

وضمت قائمة الاهلى لمواجهة جورماهيا الكينى كلا من: "محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - محمد هاني - خالد عبدالفتاح - أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - يوسف أيمن - رامي ربيعة - يحيي عطية الله - عمر كمال عبد الواحد – عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - كريم نيدفيد - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - حسين الشحات- بيرسي تاو-وسام أبو علي - محمود عبد المنعم كهربا".

وعانى إمام عاشور من الاصابة بألم فى الركبة فيما تعافى عمرو السولية من إصابة شد فى عضلة السمانة بينما انتهت أزمة غياب محمود كهربا عن التدريبات الثلاثاء الماضى بعد توقيع عقوبة مالية قدرها 50 ألف جنيه بسبب ظروف مرض والدته.

ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري ابطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني وذلك في الثالثة عصر غداً الاحد على ملعب نيايو الوطني.

ويتأهب فريق الكرة بالنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر السير فى طريقه من أجل الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا من خلال بوابة فريق جورماهيا الكيني في إطار منافسات المسابقة الأفريقية الأعرق.

ويستعد أهلى كولر لإنطلاق موسمه الجديد بالمشاركة فى منافسات دوري أبطال أفريقيا، بعدما حصد المارد الأحمر الموسم المنقضى 4 بطولات هى الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا وحصد برونزية كأس العالم للأندية.

ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه في الموسم الماضي على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.



ياسرابراهيم



افشة



اكرم توفيق



الشناوي



إمام عاشور



ايمن وعطية الله



ربيعة



رضا سليم



طاهر محمد طاهر



عبد الفتاح والشحات



عمر كمال عمر كمال



كهربا



كولر



مروان عطيه



نيدفيد



محمد هانى محمد هانى