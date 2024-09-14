شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل انتقال محمد مغربي من الأهلي إلى الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل مسئولو نادي الاتحاد السكندري إلى اتفاق مع نظرائهم في الأهلي للحصول على خدمات محمد مغربي مدافع الفريق الأحمر والعائد من رحلة إعارة إلى سموحة في الموسمين الماضيين، على سبيل البيع النهائي لمدة 3 سنوات مقبلة.

وكشف مصدر أن الاتحاد سيحصل على خدمات محمد مغربي على سبيل البيع النهائي بدون دفع مقابل مالي للأهلي، ضمن صفقة شراء للأهلي لمروان عطية في يناير قبل الماضي، حيث كانت تنص الصفقة على انضمام مروان للأهلي نظير مبلغ مالي وإعارة اثنين من لاعبي الأهلي، وهو ما لم يتحقق، قبل أن يحدث اتفاق بين إدارة الناديين على ضم مغربيعلى سبيل البيع النهائي ضمن صفقة مروان عطية.

أكد المصدر أن الاتفافق بين الناديين على ضم الاتحاد لاعب جديد من الأهلي على سبيل البيع النهائي وهو ما سيتم تحديده خلال الساعات القادمة.

أشار المصدر إلى أن الأهلي اتفق على وضع بنود في عقود لاعبيه المنضمين للاتتحاد بأحقيته في استعادة اللاعبين نظير دفع مبلغ مالي محدد سلفا، كما حدث في تعاقداته لبيع لاعبيه مع أكثر من نادي أبرزهم سيراميكا وزد.