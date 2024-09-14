شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي بزيه التقليدي أمام جورماهيا غدا.. وأصحاب الأرض بالأخضر والان مع تفاصيل الخبر

أقيم اليوم السبت الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وجورماهيا الكيني ، للاتفاق على كافة الترتيبات التنظيمية الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين في الثالثة عصر غد الأحد على ملعب نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

حضر الاجتماع سمير عدلي المدير الإداري، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، وماهر عبد العزيز إداري الفريق، في حضور المنسق العام ومراقبي المباراة والحكام وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، ومسؤولي فريق جورماهيا.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون السماوي، فيما يرتدي فريق جورماهيا طاقمًا من اللون الأخضر بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من اللون البنفسجي بالكامل.