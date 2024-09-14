شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 14-9-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 14-9-2024 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها حقق فريق الزمالك فوزاً غالياً على الشرطة الكيني بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليقطع الأبيض خطوة نحو التأهل لدور المجموعات قبل مباراة العودة المقرر لها يوم 20 سبتمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي ، بينما نجح بيراميدز فى تحقيق التعادل الإيجابى أمام الجيش الرواندى بهدف لمثله فى ذهاب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا .

بيراميدز ينتزع تعادلا مثيرا 1 - 1 أمام الجيش الرواندى فى ذهاب دور الـ32 بدورى الأبطال

انتهت مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز التى أقيمت باستاد أماهورو في كيجالي، فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا ، بالتعادل 1-1.

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