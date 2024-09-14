شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتعادل سلبيا مع الجيش الرواندى فى الشوط الأول بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز المقامة حاليا باستاد أماهورو في كيجالي، فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا ، بالتعادل السلبى.

جاء الشوط الأول سريعا ومثيرا من الفريقين، وأهدر فيستون مايلى هدفا محققا فى الدقيقة 17 بعدما سقطت الكرة من يد حارس الجيش الرواندى كما هدد مصطفى فتحى وبلاتى توريه المرمى الرواندى أكثر من مرة، وفى المقابل أنقذ أحمد الشناوى شباكه من أكثر من فرصة لأصحاب الأرض لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

وجاء تشكيل بيراميدز فى الشوط الأول على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي

خط الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - كريم حافظ

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - فخري لاكاي - يوسف أوباما - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي.