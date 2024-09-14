شكرا لقرائتكم خبر عن زد يحصل على خدمات رأفت خليل ومحمد أشرف من الأهلي على سبيل البيع النهائي والان مع تفاصيل الخبر

نجح مسئولو نادي زد في تحويل صفقة استعارة ثنائي الأهلي رأفت خليل ومحمد أشرف من إعارة لمدة موسمين متبقي منها موسم، إلى شراء نهائي، بعد الاتفاق مع مسئولي القلعة الحمراء على الحصول على مقابل مالي نظير شراء الثنائي.

وانضم خليل وأشرف إلى زد قبل بداية الموسم الماضي في أول ظهور للفريق بالدوري الممتاز على سبيل الإعارة لمدة موسمين، وقدما مستويات طيبة مع الفريق ليتم تحويل الإعارة إلى بيع نهائي.

وأكد مصدر داخل نادي زد أن النادي أنهى إجراءات التعاقد مع ثنائي الأهلي على سبيل البيع النهائي بدون دخول أي لاعبين آخرين في الصفقة، مشيرا إلى أن النادي الأهلي لم يتحدث عن ضم أي لاعب من زد سواء مصطفى زيكو أو محمد إسماعيل اللذين ارتبطا اسمهما بالانتقال للقلعة الحمراء في الصيف الجاري.

ورفض المصدر الفصاح عن القيمة المالية الذي سيحصل عليها الأهلي نظير تحويل إعارة خليل وأشرف إلى بيع نهائي.