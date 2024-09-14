شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ينتزع تعادلا مثيرا 1 - 1 أمام الجيش الرواندى فى ذهاب دور الـ32 بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز التى أقيمت باستاد أماهورو في كيجالي، فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا ، بالتعادل 1-1.

جاء الشوط الأول سريعا ومثيرا من الفريقين، وأهدر فيستون مايلى هدفا محققا فى الدقيقة 17 بعدما سقطت الكرة من يد حارس الجيش الرواندى، كما هدد مصطفى فتحى وبلاتى توريه المرمى الرواندى أكثر من مرة، وفى المقابل أنقذ أحمد الشناوى شباكه من أكثر من فرصة لأصحاب الأرض لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

وفى الشوط الثانى، سجل محمد الشيبى هدفا عكسيا فى مرماه فى الدقيقة 50 قبل أن يدرك فيستون ماييلى التعادل فى الدقيقة 83 من رأسية متقنة سكنت الشباك الرواندية لينتهى اللقاء بالتعادل الايجابى 1-1.

وجاء تشكيل بيراميدز فى المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي

خط الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - كريم حافظ

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - فخري لاكاي - يوسف أوباما - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي.