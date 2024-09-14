شكرا لقرائتكم خبر عن ظهير فاركو على رادار الزمالك لتدعيم صفوفه في الصيف الجاري والان مع تفاصيل الخبر

دخل جابر كامل ظهير أيسر فريق فاركو دائرة اهتمامات ناديي الزمالك وبيراميدز للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم صفوفهما قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

ويرغب بيراميدز في التعاقد مع جابر كامل لتدعيم الجبهة اليسرى مع الثنائي محمد حمدي وكريم حافظ، لاسيما وأن حمدي يتم توظيفه في أوقات كثيرة في مركز قلب الدفاع، ويرغب في ضم لاعب جديد لتدعيم هذا المركز.

كما يرغب الزمالك في ضم ظهير أيسر جديد مع غموض موقف أحمد فتوح ورغبته في ضم لاعب آخر مع المغربي محمود بنتايك، لاسيما وأن محمد حمدي الوافد الجديد من إنبي يلعب في مركز الجناح أكثر منه في الجبهة اليسرى.

جابر كامل لعب مع فاركو 23 مباراة في الموسم الماضي وسجل هدفا وصنع آخر، علما بأن الهدف الوحيد الذي أحرزه كان في مباراة الأهلي في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.