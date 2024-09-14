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عصام مرعي: الزمالك يحتاج إلى تدعيم هذه المراكز.. ومحمد حمدي أبرز تعاقدات الأبيض حتى الآن

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

علق عصام مرعي لاعب نادي الزمالك السابق، على الصفقات التي نجح نادي الزمالك، في عقدها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مرعي في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "الزمالك نجح في إبرام العديد من الصفقات المميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية".

وأضاف: "الإضافة الأقوى لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الحالية، هو انضمام محمد حمدي الظهير الأيسر لنادي إنبي، لتعويض غياب الثنائي أحمد فتوح ومحمد عبد الشافي".

وتابع: "هناك مشكلة تواجه نادي الزمالك في الصفقات، التي قام بالتعاقد معها في الفترة الحالية، وهى أن معظم هذه الصفقات جاءت على سبيل الإعارة".

واختتم مرعي تصريحاته: "الزمالك كان يحتاج إلى التعاقد مع حارس مرمى دولي، ولاعب خط وسط مدافع".

وكان الزمالك نجح في التعاقد مع 5 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهم "الفلسطيني عمر فرج، المغربي محمود بنتايك، البولندي كونراد ميشالاك، محمد حمدي، السنغالي سيدي نداي".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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