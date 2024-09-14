الأهلي يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة جورماهيا الكيني في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم السبت، استعداداً لمواجهة جورماهيا الكيني غداً، في دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره جورماهيا الكيني غداً، في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، في إطار ذهاب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخاض الأهلى مرانه الختامي والوحيد في كينيا على الملعب الخاص بفريق الشرطة.

وحرص السويسري مارسيل كولر، على عقد محاضرة نظرية فنية مع اللاعبين قبل بداية المباراة، للوقوف على بعض الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

كما أدى لاعبو الفريق فقرات بدنية متنوعة تحت قيادة مخطط الأحمال أندرياس أندويا، قبل بداية المباراة، قبل تنفيذ بعض الجوانب الخططية.

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