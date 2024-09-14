قرار من النادي الإسماعيلي لتكريم الراحل إيهاب جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، تكريم الراحل إيهاب جلال المدير الفني السابق للفريق، بإطلاق اسمه على أحد منشأت النادي.

ورحل إيهاب جلال عن عالمنا، يوم الأربعاء الماضي الموافق 11 سبتمبر الجاري، عن عمر يناهز 57 عاماً، بعد صراع مع المرض.

وقال مصدر داخل النادي الإسماعيلي، في تصريحات خاصة لمصراوي: "إدارة النادي قررت تكريم الراحل إيهاب جلال وتخليد اسمه".

وأضاف: "إيهاب جلال كان مثالاً للوفاء، طوال مسيرته داخل النادي الإسماعيلي، لذلك سوف يتم إطلاق اسمه على المنشأت تقديراً له".

والجدير بالذكر أن النادي الإسماعيلي، قرر إقامة عزاء للراحل غداً الأحد، في ستاد الإسماعيلية.

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