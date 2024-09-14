خسارة بثنائية.. ماذا قدم عبد المنعم في أول مباراة له كأساسي مع نيس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهدت مباراة نيس ومارسيليا التي أقيمت اليوم السبت، مشاركة المدافع المصري محمد عبد المنعم للمرة الأولى بشكل أساسي.

وخسر فريق نيس على يد أولمبيك مارسيليا بثنائية نظيفة في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

ماذا قدم عبد المنعم في أول مباراة له كأساسي

شارك عبد المنعم في 90 دقيقة، وفاز بـ4 التحامات أرضية من أصل 7، وخسر الكرة 9 مرات، ولمس الكرة في 61 مناسبة، ومررها صحيحة 45 مرة من أصل 53 بنسبة نجاح 85%.

وسدد المدافع المصري كرة واحدة وتم اعتراضها من دفاع مارسيليا، ومرر كرة واحدة صحيحة من أصل 4 تمريرات هوائية، وبلغت نسبة تمريراته الحاسمة المتوقعة 0.01 (xA).

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