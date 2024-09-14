إشبيلية يخطف فوزا صعبا على حساب خيتافي في الدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع فريق الكرة الأول بنادي إشبيلية خطف فوزا صعبا على ضيفه خيتافي بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت.

يدين الفريق الأندلسي بهذا الفوز للاعبه المخضرم وقائده خيسوس نافاس الفائز مؤخرا مع منتخب إسبانيا بلقب بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" بألمانيا.

وأحرز خيسوس نافاس هدف المباراة الوحيد بعد مرور 23 دقيقة من المباراة التي أقيمت على ملعب رامون سانشيز بيزخوان معقل إشبيلية.

وأكمل إشبيلية اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد خوانلو سانشيز في الدقيقة 87، ولكنه حافظ على نقاط المباراة التي امتدت لما يقرب من ربع ساعة في الوقت بدل الضائع.

وبكى خيسوس نافاس بحرقة شديدة عقب اللقاء من شدة الفرحة بهذا الفوز الثمين، وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

ويعد هذا الفوز هو الأول لإشبيلية في الدوري هذا الموسم في الدوري، والأول له على ملعبه منذ الفوز على غرناطة بثلاثية دون رد في 5 مايو الماضي ضمن منافسات موسم 2024/2023.