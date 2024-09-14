اولي وايتكينز يقود ريمونتادا أستون فيلا امام ايفرتون في الدوري الأنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق استون فيلا في اقتناص النقاط الثلاث لمباراته امام ايفرتون بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فيلا بارك ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الأنجليزي الممتاز.

جاء فوز استون فيلا بعد معاناة كبيرة حيث فاجىء ايفرتون اصحاب الأرض بتقدمه بهدفين في الدقائق الثلاثين الاولى عن طريق دوايت ماكنيل في الدقيقة ١٦ بتسديدة سكنت الزاوية اليسرى لشباك ايمليانو مارتينيز حارس مرم استون فيلا .

اضاف دومينيك كالفيرت لوين الهدف الثاني في الدقيقة ٢٧ لايفرتون بضربة رأس قوية .

نجح أولى وايتكينز هداف استون فيلا في تضييق الفارق في الدقيقة ٣٩ بضربة رأس بعد عرضية من دياني لينتهي الشوط الاول بتقدم ايفرتون بهدفين لهدف .

في الشوط الثاني نجح أولى وايتكينز في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة ٥٨ قبل ان يحسم جو دوران المباراة لمصلحة استون فيلا بتسديدة بعيدة المدى سكنت شباك حارس ايفرتون ومنتخب انجلترا جوردان بيكفورد .

النتيجة رفعت رصيد استون فيلا إلى تسع نقاط بينما ظل ايفرتون بلا رصيد بعد أربعة مباريات كاملة .