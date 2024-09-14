عطية الله: "الأهلي جاهز لمواجهة جورماهيا"

ياسر رشاد - القاهرة - أكد يحيى عطية الله، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، علي جاهزية المارد الأحمر لخوض مباراة جورماهيا التي تقام في الثالثة عصر غدٍ الأحد بالعاصمة الكينية نيروبي في ذهاب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا.

وقال: «الفريق خاض العديد من التدريبات في القاهرة قبل السفر إلى نيروبي، وبات مستعدًا لخوض المباراة، رغم صعوبتها، خاصة أنها في بداية المشوار، ومن المعروف أن البدايات دائما تكون صعبة، ولكن الأهلي يمتلك الكثير من الخبرات التي تساعده على تخطي كل الصعوبات».

وأضاف أن طموحاته مع الأهلي هذا الموسم كبيرة، ويسعى لبذل أقصى الجهد لتحقيق الفوز والتتويج بالبطولات، مشددا على ضرورة تقديم مباراة قوية أمام جورماهيا، وتحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق في لقاء العودة بالقاهرة، ومن ثم تخطي الدور الأول، على أن يواصل الأهلي طريقه خطوة بخطوة؛ وصولا إلى المباراة النهائية والتتويج باللقب.

وأكد لاعب الأهلي أن دوري الأبطال يزداد صعوبة موسما بعد الآخر، وأن النسخة الحالية تضم العديد من الفرق القوية والتي لها باع طويل في المشاركات الإفريقية، والأهلي يعرف ذلك جيدا، ويمتلك جيلا كبيرا من اللاعبين أصحاب القدرات والخبرات التي تمكنه من تجاوز كافة العقبات وتحقيق الفوز بكل البطولات والتتويج باللقب الثالث عشر في دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح يحيى عطية الله أنه ـ رغم الفترة البسيطة التي قضاها في التدريبات مع الفريق ـ استطاع التأقلم سريعا على الأجواء، مشيدا بدور زملائه اللاعبين ووقوفهم إلى جواره لمساعدته على تجاوز هذه المرحلة الصعبة، لافتا إلى سعادته بالتواجد داخل الأهلي، وبالروح التي تسود بين جميع اللاعبين والتي سوف تساعد الفريق على تحقيق أهدافه.

وأشار إلى أن الأهلي أمامه موسم صعب، زاخر بالمنافسات، ولكن الفريق اعتاد على مواجهة هذه الصعوبات، وقادر على أخذ الأمور بخطوات واسعة وواثقة وصولا إلى تحقيق أهدافه والوقوف على منصات التتويج.

واختتم يحيى عطية الله تصريحاته بتوجيه رسالة إلى جماهير الأهلي، وقال إنه سعيد للغاية بروح الجماهير وبالاستقبال الحافل، وأنه سوف يسعى لبذل أقصى جهده من أجل التتويج بكل البطولات؛ لإسعاد جماهير الأهلي ورد جميلها.