بمشاركة محمد عبد المنعم.. نيس يسقط أمام مارسيليا بهدفين في الدوري الفرنسي (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

خسر فريق نيس بهدفين مقابل لا شيء، أمام مضيفه أولمبيك مارسيليا، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب «أورانج فيلدروم»، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

وشهدت المباراة مشاركة الدولي محمد عبد المنعم، لاعب الأهلي السابق، في الـ90 دقيقة كاملة، مقدمًا أداءًا جيدًا.

وكاد نيس أن يفتتح التسجيل في المباراة في الدقيقة 37 عم طريق مالفين بارد، لكن العارضة تعاطفت مع أصحاب الأرض.

وتقدم فريق مارسيليا عن طريق اللاعب نيل موباي في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني، أضاف لويس إنريكي الهدف الثاني لمارسيليا في الدقيقة 53 بعد تمريرية حريرية من أمين حاريث.

وبهذا الفوز، رفع مارسيليا رصيده من النقاط إلى 10 نقاط على صدارة «الليج أ»، فيما تجمد رصيد نيس عند النقطة 4 في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

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