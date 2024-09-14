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بمشاركة صلاح.. ليفربول يسقط أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

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الشارقة - اميمة ياسر - تلقى الخسارة الأولى له هذا الموسم أمام نوتينجهام فورست بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة "بريميرليج" للموسم الحالي 2024-25.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب كالوم هودسون أودوي لصالح نويتنجهام فورست ليمنح الضيوف أغلى 3 نقاط في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

بهذه النتيجة تواجد فريق ليفربول في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز في 3 مباريات والهزيمة في واحدة، وتسجيل 7 أهداف وتلقي هدف.

بينما تواجد نوتينجهام فورست في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما والحفاظ على سجله خالي من الهزائم وتسجيل 4 أهداف وتلقي هدفين.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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