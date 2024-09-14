ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول وفوز السيتي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الفوز على نظيره برينتفورد بهدفين مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2024/2025.

وشهدت مباراة مانشستر سيتي أمام برينتفورد تألق كالعادة للمهاجم النرويجي إرلينج هالاند، بعدما نجح في تسجيل هدفي السيتي خلال هذه المباراة.

في المقابل، تلقي ليفربول خسارة مفاجئة من نوتينجهام فورست بهدف نظيف، على الرغم من السيطرة الواضحة للريدز طيلة أوقات المباراة.

ولم ينجح رفاق محمد صلاح في مواصلة الانطلاقة القوية خلال هذا الموسم، بعدما تلقوا هذه الهزيمة، مما جعل هناك حالة غضب من قبل جماهير الريدز.

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